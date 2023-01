Spessart

Tradition im Winter: Es gibt wieder Lakefleisch im Spessart

Jetzt in der kalten Jahreszeit finden im Spessart traditionelle Lakefleisch-Essen statt. Dabei wird gepökeltes Schweinefleisch in großen Gluthaufen gegart. Die Tradition stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Kühlschränke gab.