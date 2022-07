Schweinfurt

Vier Franken, eine Ausstellung: "aroma"

In der Schweinfurter Kunsthalle präsentieren vier fränkische Künstler vier Perspektiven, vereint zu einem Gesamtkunstwerk in der Großen Halle. So unterschiedlich die Arbeiten scheinen - in einer Sache sind sich die Künstler einig: Farbe muss sein!