Schweinfurt

Grau trifft Grün – Stadt trifft Pflanze!

Mit dem Urban Gardening ist das Grün wieder in den Städten angekommen. Der Trend zur Selbstversorgung mit Obst, Gemüse und Kräutern ist weiterhin ungebrochen und nimmt angesichts steigender Preise ja vielleicht auch noch zu... Was sind Trends beim Urban Gardening? Wie schließt die Stadtplanung von morgen das Urban Gardening mit ein? Antworten darauf gibt der Urban-Gardening-Experte der LWG, Florian Demling, am Olympia-Morata-Gymnasium. Dort befindet sich einer von sieben bayerischen Schaugärten der LWG Antworten. Fünftklässler ernten dort z.B. Salat aus einem ungenutzten Brunnen, der zu einem Wasserbeet umfunktioniert wurde.Hintergrund: Am 27. Oktober ist der 3. Bayerische Urban-Garding-Kongress in Veitshöchheim.