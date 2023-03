Schweinfurt

Eingestürzte Autobahnbrücke bei Schweinfurt: Prozess beginnt neu

Vor fast sieben Jahren stürzten Teile einer neuen Autobahnbrücke auf der A7 in Unterfranken ein. 14 Menschen werden verletzt, ein Mann stirbt. Wer am Unglück der Schraudenbach-Talbrücke Schuld trägt, soll in einem erneuten Prozess nun geklärt werden.