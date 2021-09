Schweinfurt

Die Aktion kita.digital startet.

Papa am Handy, Mama am Tablet: Kinder wachsen heute in der digitalen Welt auf. Die Aktion kita.digital will nun Kindergartenkinder darauf vorbereiten. Ab Montag begleiten Mediencoaches ein Jahr lang Kinder, Eltern und Erzieherteams. Bayernweit beteiligen sich über 400 Kindergärten. Start ist am Montag in Schweinfurt.