Schweinfurt

Brand eines Reihenmittelhauses

Beim Brand eines Reihenmittelhauses in Schweinfurt zog sich am Donnerstagmorgen (21.04.2022) ein 53 Jahre alter Mann schwere Brandverletzungen zu. Er konnte sich trotz dessen selbst aus dem Haus ins Freie retten, wurde dort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die vier weiteren Bewohner blieben unverletzt.