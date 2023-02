Schweinfurt

Bestatter aus SW unterstützt Bergungsarbeiten in der Türkei

DeathCare e.V. startet Hilfseinsatz in der Türkei - 25 Bestatter sind seit Freitag 10.02. auf dem Weg in die Türkei. Sie helfen beim Bergen der Toten, beim Identifizieren und bei der Bestattung. Schon 1999 waren sie nach einem Erdbeben in der Türkei. Am Mittwoch, 15.02. fliegt auch ein Bestatter aus Schweinfurt ins Kriesengebiet.