Schweinfurt

Bei "Corona-Demo" ziviles Polizeifahrzeug angesteckt? - Zwei Männer heute unter anderem wegen Brandstiftung und Landfriedensbruchs

Schweinfurt: Weil sie versucht haben sollen, bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik Mitte Dezember letzten Jahres in Schweinfurt ein ziviles Polizeifahrzeug in Brand zu stecken, müssen sich heute (Mo, 24.10., ab 9 Uhr) zwei 30- und 34 Jahre alte Männer in Schweinfurt vor dem Amtsgericht verantworten. Den beiden Männern aus der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt werden versuchte Brandstiftung, versuchte Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Landfriedensbruch vorgeworfen.