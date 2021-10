Schweinfurt

2.000 Leute bei Großkundgebung der IG Metall

2.000 Beschäftigte aus der unterfränkischen Metallindustrie nehmen an der Großkundgebung "FairWandel - sozial, ökologisch, demokratisch" in Schweinfurt teil. Die IG Metall hat sie organisiert und will so Druck auf die Koalitionäre in Berlin ausüben.