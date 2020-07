Schließung

Schön Klinik in Fürth macht dicht

Die Schön Klinik schließt ihren Standort in Fürth an der Europaallee Ende Oktober diesen Jahres. Die wirtschaftliche Situation und fehlende Wachstumsoptionen ließen es nicht zu, den Krankenhausbetrieb fortzusetzen, so die Klinik.