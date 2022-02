Schließung droht

Stadt Augsburg stellt Pflegeheim Ultimatum bis Samstag

Das Pflegeheim in der Ebnerstraße in Augsburg muss bis Samstag für eine ausreichende Personalausstattung sorgen. Sonst werde die Einrichtung geschlossen, kündigte die Stadt an. Am Donnerstag fand eine weitere Kontrolle statt.