Röllbach

Erneut illegale Schule geschlossen – diesmal in Unterfranken

Mutmaßliche Querdenker-Schulen wurden schon in Rosenheim und Erlangen bekannt. Einen ähnlichen Fall scheint es nun in Unterfranken zu geben: Im Kreis Miltenberg hat die Polizei ein Gebäude durchsucht, in dem Kinder wohl illegal unterrichtet wurden.