Regen und Schnee

Hochwasserlage in Unterfranken

Die Hochwasserlage in Unterfranken ist trotz bayerischer Hochwasserwarnung relativ entspannt. An der Kahl bei Aschaffenburg gilt Meldestufe 3, was bedeutet, hier könnten Keller volllaufen. Die Einsatzkräfte fühlen sich hier aber gut vorbereitet.