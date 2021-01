Produktmängel

Rückruf von Atemschutz-Masken im Landkreis Aschaffenburg

Das Landratsamt Aschaffenburg ruft 1.000 Masken zurück. Tatsächlich ausgegeben wurden aber nur 600 Masken in Kahl am Main, wie der BR am Freitag von der Feuerwehr erfuhr. Bei Testungen wurde bei der Dichte der Masken schwankende Werte gemessen.