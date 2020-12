Präventionsmaßnahme

Corona: Pflegepersonal im Raum Würzburg nun regelmäßig getestet

Zweimal pro Woche wird in Stadt und Landkreis Würzburg künftig das Personal in Pflegeeinrichtungen auf Covid19 getestet. Mit zwei mobilen Teams hat das Gesundheitsamt Würzburg im Seniorenheim am Hubland in Würzburg seine neue Teststrategie gestartet.