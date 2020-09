Olaf Thon

Alaba soll "Familie FC Bayern" dem Geld vorziehen

20.09.2020, 19:45 Uhr

Der ehemalige Nationalspieler Olaf Thon - einst beim FC Bayern und Schalke 04 unter Vertrag - spricht in Blickpunkt Sport über den Siegeszug der Münchner, den Verhandlungs-Marathon mit David Alaba und über die aktuelle Nachwuchsarbeit in den Klubs.

Fußball Bundesliga-Auftakt: RB Leipzig – FSV Mainz, VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen FC Bayern München – FC Schalke 04 dazu im Studio Olaf Thon Union Berlin – FC Augsburg Fußball 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – VfL Osnabrück Fußball 3. Liga: FC Ingolstadt – KFC Uerdingen Beachvolleyball: Europameisterschaft in Jurmala / Lettland dazu Studiogast Sandra Ittlinger aus München Bouldern: Deutsche Meisterschaft in Augsburg Also sprach Cissé …