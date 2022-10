Ochsenfurt

Spatenstich bei Kneipp in Ochsenfurt Hohestadt

Ochsenfurt Hohestadt / Landkreis Würzburg: Kneipp hat am Donnerstag (20.10.2022) den ersten Spatenstich für die neue Produktionsstätte im Ochsenfurter Ortsteil Hohestadt (Landkreis Würzburg) gesetzt. Das Unternehmen, das Naturheilkundeprodukte produziert, investiert 45 Millionen Euro in das Projekt an seinem mainfränkischen Hauptsitz. Die Campus- und Produktionsfläche wird um das Doppelte der bisherigen Größe erweitert.