Ochsenfurt

Flüchtiger Einbrecher – Tatverdächtiger wurde gefasst

Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, ist am frühen Montagmorgen (27.09.2021) ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Ochsenfurt eingebrochen und hat das Ehepaar in dem Haus angegriffen.