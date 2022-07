Ochsenfurt

Der Wunderkammermann

In 10 Jahren soll auf der Würzburger Festung Marienberg das neue Museum für Franken eröffnen. Eine Sonderschau soll dann Wertvolles und Kurioses zeigen, das bisher in Privathaushalten schlummerte. Der Berliner Künstler Marc Haselbach betätigt sich dazu als Wundersammler. Denn Wunder gibt es ja bekanntlich immer wieder. Auch in Ochsenfurt am Main, wo Haselbach noch bis Samstag Augen und Ohren offen hält.