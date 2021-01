Nordheim und Fahr am Main

TÜV-Prüfung für die Fähren an der Mainschleife

Die Fähren an der Mainschleife müssen sich einer TÜV-Untersuchung unterziehen. Sie werden an Land gezogen. Genau kontrolliert werden die Fähren aus Nordheim und Fahr am Main. Alle fünf Jahre muss das geschehen.