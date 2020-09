Nationalmannschaft

Löw will ein "gutes Ergebnis" in der Schweiz

05.09.2020, 18:00 Uhr

2 Min





Fünf Nations-League-Spiele, noch kein deutscher Sieg: Fußball-Bundestrainer Joachim Löw will in der Schweiz endlich einmal einen "Dreier" einfahren. Wen er aufstellt, ist offen. Löw will gewinnen, gleichzeitig aber auch seine Spieler schonen.