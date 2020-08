Nach Regenfällen

Statiker überprüft Kran in Nürnberg

Wegen anhaltender Regenfälle ist am Wochenende die Baustelle zur sogenannten stehenden Welle an der Pegnitz in Nürnberg überschwemmt worden. Anwohner befürchteten, dass der Kran umkippen könnte. Ein Statiker gab Entwarnung.