Modlos

25-Jähriger hat riesige Michael-Jackson-Sammlung

Michael Jackson, der King of Pop - am 29.08. wäre er 64 Jahre alt geworden. Einer, der das so richtig feiert, ist Robin Schuhmann aus Modlos. Er besitzt eine riesige Sammlung an Tonträgern und Fanartikeln. Dabei ist der Superfan erst 25 Jahre alt.