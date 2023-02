Main-Spessart

Unterfranken im Faschingsendspurt – Umzüge und Bräuche

Der Fasching hat auch in Unterfranken seinen Höhepunkt erreicht. Die großen Umzüge am Wochenende verliefen friedlich. Noch bis Dienstag leben die Narren von der Rhön bis in den Spessart ihre Bräuche aus.