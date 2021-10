Landkreis Würzburg

Wohnhausbrand in Eibelstadt

In Eibelstadt im Lkr. Würzburg ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.