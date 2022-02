Landkreis Würzburg

TV-Event des Jahres - Die Fastnacht in Franken kommt

Das TV-Events des Jahres für alle Faschingsnarren steht vor der Tür. Am Freitag ab 19.00 Uhr strahlt BR Fernsehen die dreistündige Prunksitzung "Fastnacht in Franken" aus. In einer Pressekonferenz wurden nun Details der Sendung vorgestellt.