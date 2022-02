Landkreis Würzburg

"Fastnacht in Franken": Orden mit Orchesterleiter als Motiv

Pavel Sandorf ist auf dem neuen Orden von "Fastnacht in Franken" zu sehen. Er gibt bei der Kultsendung den Ton an, als Leiter des Pavel Sandorn Orchesters. Seit 2005 sind die Musiker Begleitorchester der Prunksitzung "Fastnacht in Franken".