Landkreis Schweinfurt

Olympia-Sport in Unterfranken: Eisstockschießen 2026 dabei

Was hat einen Griff, einen Körper, eine Platte und durfte noch nie bei den Olympischen Spielen mitmachen? Richtig, Eisstockschießen. Auch wenn die Eisstockschützen bereits 1936 in Garmisch-Partenkirchen von Edelmetall träumten, schaffte es die Sportart nie über Demo-Wettbewerbe hinaus. Das wird nun anders - und in Unterfranken wird dafür bereits fleißig trainiert.