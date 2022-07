Landkreis Schweinfurt

Getreide im Klimastress

Es ist zu trocken in diesem Frühsommer in Unterfranken. Besonders der Juni hat in Nordbayern kaum Regen gebracht. Als Folge sind viele Äcker ausgetrocknet, Mais, Getreide und Zuckerrüben leiden unter Hitze und Trockenstress.