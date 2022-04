Landkreis Rhön-Grabfeld

Saisonstart im Freilandmuseum in Fladungen

Das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen startet heute in die neue Saison. Die Besucher erwartet unter anderem eine Sonderausstellung über Sprichwörter. Außerdem wurde auf dem Gelände in der Rhön eine 87-jährige Schmiede errichtet.