Landkreis Rhön-Grabfeld

Mellrichstädter Rasentraktor-Rennen, die Formel 1 im Schlammloch

Am Samstag haben sich in Mellrichstadt Fahrer auf ihren Rasentraktoren ein hartes Rennen geliefert. Bei wechselhaftem Wetter verfolgten etwa 400 Zuschauer das Spektakel. Davor war der Wettbewerb zwei Jahre in Folge wegen Corona ausgefallen.