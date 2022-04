Landkreis Rhön-Grabfeld

In der Rhön bringt der Storch die Ostereier

Ostern und der Osterhase sind ein eingespieltes Team. In der Rhön und in Südthüringen liegt allerdings ein anderes Tier im Osternest: der Osterstorch. So auch in Ostheim vor der Rhön im Landkreis Rhön-Grabfeld.