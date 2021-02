Landkreis Rhön-Grabfeld

Hochwasserlage an der Streu entspannt sich

Was das Hochwasser im Landkreis Rhön-Grabfeld angeht, so hat sich die Lage an der Streu bei Unsleben entspannt. Der Feuerwehr zufolge war am Vormittag der Höchststand erreicht. Seitdem sinkt der Pegel wieder.