Landkreis Rhön-Grabfeld

24/7 Mini-Supermarkt in Wollbach eröffnet

Viele Dörfer haben keinen Supermarkt mehr. In Wollbach im Landkreis Rhön-Grabfeld hat nun einer eröffnet. Das Besondere an ihm ist: In dem Mini-Supermarkt kann man jeden Tag rund um die Uhr einkaufen.