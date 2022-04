Landkreis Miltenberg

Starker Schneefall im Landkreis Miltenberg

In der Nacht zum Samstag hat es in Unterfranken nach dem Rekord-Schneefall am vergangenen Wochenende erneut stark geschneit. Im Landkreis Miltenberg haben die Schneemassen für etliche Straßensperrungen und Stromausfälle gesorgt.