Landkreis Main-Spessart

Christbaumdorf spendet 800 Bäume für Flutopfer im Ahrtal

Mit über 800 Christbäumen will das Christbaumdorf Mittelsinn den Opfern des Hochwassers im Juli eine Freude machen. Am Samstag fuhren mehrere Lkw Spenden im Wert von insgesamt mehr als 50.000 Euro nach Sinzig an den Unterlauf der Ahr.