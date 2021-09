Landkreis Kitzingen

Junge Frau stirbt bei Motorradunfall nahe Volkach

Eine 23-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagmittag bei Volkach im Landkreis Kitzingen tödlich verunglückt. Sie war in einer Linkskurve gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt. Ihr Motorrad rutschte in den Gegenverkehr.