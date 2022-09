Landkreis Haßberge

Weinlese in Franken offiziell eröffnet

In Franken hat die Weinlese nun auch offiziell begonnen. In Zeil am Main gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Startschuss. Wegen der Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate hatten viele Winzer bereits vorher mit der Ernte begonnen.