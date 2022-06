Landkreis Haßberge

Königsberg: Mit Frack und Spazierstock für die Demokratie

In Königsberg im Lkr. Haßberge ist am heutigen Pfingstdienstag noch Feiertag. Früh morgens ist die Königsberger Bürgerwehr mit 120 Mann auf den Marktplatz gezogen. Allerdings in absolut friedlicher Stimmung. Die Tradition stammt aus dem Jahr 1848.