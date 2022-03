Landkreis Haßberge

Friedenstag bei Schaeffler

Die Werksstandorte Schweinfurt und Eltmann von Schaeffler haben sich am europaweiten Friedenstag des international tätigen Automobilzulieferers beteiligt. Der Friedenstag fand genau einen Monat nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine statt, soll aber auch an andere Konflikte auf der Welt erinnern.