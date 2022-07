Landkreis Aschaffenburg

Drei Verletzte nach Unfällen auf der A3

Serienunfall am Montagabend auf der A3: Zwischen Waldaschaff und Weibersbrunn ist ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren. Ein Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte in einen anderen Pkw und in den Kleintransporter.