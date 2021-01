Klimaschutz

Zwei Jahre "Fridays for Future" in Würzburg

Ziemlich genau zwei Jahre nach der ersten "Fridays for Future"-Demo in Würzburg haben Aktivisten am Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert. Wegen der Corona-Pandemie war die Teilnehmerzahl auf 20 beschränkt. Die Demo wurde live im Internet übertragen.