Kitzingen

Wegen Überfüllung: Schildkröten-Auffangstation in Not

In diesem Jahr sind in der Landschildkröten-Auffangstation in Kitzingen mehr Schildkröten als sonst abgegeben worden. Deshalb kann sie keine Tiere mehr aufnehmen. Neben Corona könnte auch der bevorstehende Winterschlaf der Reptilien ein Grund sein.