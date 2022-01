Kitzingen

Wegen Corona: Ministerpräsident Söder behält Kitzinger Schlappmaul-Orden

Wegen Corona fällt die große Prunk-Sitzung in Kitzingen in diesem Jahr aus. Minister-Präsident Markus Söder darf den Schlappmaul-Orden deshalb das dritte Jahr in Folge behalten. Eigentlich hätte Luise Kinseher seine Nachfolgerin werden sollen.