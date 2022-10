Kitzingen

VdK demonstriert in Kitzingen für Barrierefreiheit

Der Sozialverband VdK hat am Samstagvormittag (08.10.) in Kitzingen für Barrierefreiheit demonstriert, sowohl am Bahnhof als auch in der Innenstadt. VdK-Präsidentin Verena Bentele wollte kommen, ließ sich aber entschuldigen, weil sie mit Fieber und Schüttelfrost im Bett liegt. Deutliche Worte an ihrer Stelle von Carsten Vetter, dem VdK-Bezirksgeschäftsführer.