Kitzingen

PKW-Bordnetze der Zukunft aus Kitzingen für 40 Leoni-Werke weltweit

Der Automobilzulieferer LEONI hat am Vormittag (23.09., 10:00 Uhr) an seinem Entwicklungsstandort in Kitzingen das Innovation Industrialization Center IIC eingeweiht. Forscher, Ingenieure und Fertigungsspezialisten entwerfen dort nun für Autos die Kabelbordnetze der Zukunft.