Kitzingen

Er hat Fernsehgeschichte geschrieben: Großer Preis für Willi Weitzel und `Willi wills wissen` in Volkach

Volkach - Lkr. Kitzingen. Generationen von Kindern sind mit ihm groß geworden: Der Fernsehmoderator und Filmemacher Willi Weitzel ist am Freitagabend (18.11., 18:00 Uhr) in Volkach im Lkr. Kitzingen von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbuchliteratur mit dem Großen Preis 2022 augezeichnet worden. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Will Weitzel wurde vor allem im Bayerischen Fernsehen mit der Sendereihe `Willi will`s wissen` berühmt und bekannt. In fast 10 Jahren hat er 180 Folgen gemacht, die noch heute geklickt werden.