Kaufhaus öffnet wieder

Würzburg nach Messerangriff: "Es kostet Überwindung"

Vor gut zwei Wochen hat ein 24-Jähriger in einem Kaufhaus in Würzburg drei Frauen getötet. Nun hat das Geschäft wieder geöffnet. Die Blumen und Kerzen zum Gedenken an die Opfer wurden geräumt. Für die Kunden fühlte sich der Einkauf noch seltsam an.