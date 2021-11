Karlstein

Exportpreis für Karlsteiner Unternehmen

Das Chemieunternehmen "Brace" aus Karlstein im Landkreis Aschaffenburg ist mit dem Bayerischen Exportpreis ausgezeichnet. Den Preis erhielt "Brace" in der Kategorie "Gelungene Markterschließung und Kundengewinnung in Corona-Zeiten". Das Unternehmen entwickelt seit 1992 Mikrogranulate in Kugelform aus unterschiedlichsten Stoffen und stellt sie auch her.