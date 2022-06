Karlstadt

Auto rollt in den Main - Passanten retten Fahrer

Wegen eines Fahrfehlers ist am Sonntagmorgen in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ein Pkw in den Main gerollt. Zwei Ersthelfer konnten den Fahrer noch rechtzeitig aus seinem Auto befreien, bevor es vollständig im Wasser versank.